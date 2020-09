Sciopero Serie C, Lega Pro e AIC trovano l’accordo? Le ultime (Di venerdì 25 settembre 2020) Buone notizie per la Serie C.Dopo un lungo braccio di ferro tra Lega Pro e AIC, lo Sciopero annunciato nei giorni scorsi dall'Assocalciatori a seguito della diatriba inerente alle liste bloccate a 22 giocatori, sarebbe stato scongiurato.Secondo quanto riportato da "TuttoMercatoWeb", infatti, nel corso della riunione andata in scena questa mattina le parti in questione avrebbero trovato un punto di incontro, definendo l’intesa per il regolare svolgimento delle gare in programma questo week-end. Una fumata bianca arrivata in extremis, con le squadre che si preparano a scendere in campo già a partire da domani. Nella giornata di domenica, dunque, anche le siciliane torneranno sul rettangolo verde, con il Palermo che affronterà in trasferta il Teramo, il Trapani che ospiterà in casa la Casertana, e infine il ... Leggi su mediagol (Di venerdì 25 settembre 2020) Buone notizie per laC.Dopo un lungo braccio di ferro traPro e AIC, loannunciato nei giorni scorsi dall'Assocalciatori a seguito della diatriba inerente alle liste bloccate a 22 giocatori, sarebbe stato scongiurato.Secondo quanto riportato da "TuttoMercatoWeb", infatti, nel corso della riunione andata in scena questa mattina le parti in questione avrebbero trovato un punto di incontro, definendo l’intesa per il regolare svolgimento delle gare in programma questo week-end. Una fumata bianca arrivata in extremis, con le squadre che si preparano a scendere in campo già a partire da domani. Nella giornata di domenica, dunque, anche le siciliane torneranno sul rettangolo verde, con il Palermo che affronterà in trasferta il Teramo, il Trapani che ospiterà in casa la Casertana, e infine il ...

