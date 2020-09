Sciopero Scuola: “Se ci bloccano il futuro noi blocchiamo la città”, studenti nelle piazze italiane (Di venerdì 25 settembre 2020) “La Scuola è in ginocchio: la pandemia ha fatto scoppiare i problemi che la Scuola subisce da anni. Oggi manifestiamo in tutto il Paese perché vogliamo che il governo e la ministra ci ascoltino per costruire un piano di ripartenza in sicurezza ed in presenza dando una prospettiva chiara di innovazione radicale della Scuola” Eccolo Stefano Persona, dell’Unione degli studenti, mentre ‘marcia’ al fianco di moltissimi altri suoi coetanei, per protestare contro gli evidenti ritardi che, così come altre mancanze, hanno contraddistinto questo tormentato inizio dell’anno scolastico. Sebbene la maggior parte di essi aveva già ‘sfilato ‘ieri sotto Montecitorio – sfidando una pioggia battente – tuttavia anche oggi moltissimi docenti ... Leggi su italiasera (Di venerdì 25 settembre 2020) “Laè in ginocchio: la pandemia ha fatto scoppiare i problemi che lasubisce da anni. Oggi manifestiamo in tutto il Paese perché vogliamo che il governo e la ministra ci ascoltino per costruire un piano di ripartenza in sicurezza ed in presenza dando una prospettiva chiara di innovazione radicale della” Eccolo Stefano Persona, dell’Unione degli, mentre ‘marcia’ al fianco di moltissimi altri suoi coetanei, per protestare contro gli evidenti ritardi che, così come altre mancanze, hanno contraddistinto questo tormentato inizio dell’anno scolastico. Sebbene la maggior parte di essi aveva già ‘sfilato ‘ieri sotto Montecitorio – sfidando una pioggia battente – tuttavia anche oggi moltissimi docenti ...

mante : Il preside del liceo di mia figlia spiega perché non utilizzano la DAD durante lo sciopero dei bidelli. Perché va p… - Agenzia_Ansa : #Scuola Sciopero dei sindacati di base e degli studenti #ANSA - s_parisi : Concorsi a ottobre, nuovi insegnanti in servizio da 2021, selezione che non funziona, esercito di supplenti, sciope… - italialcentro : RT @LiciaRonzulli: L’intero mondo della #scuola è in sciopero. Alle manifestazioni di studenti e sindacati si aggiunge quella dei #genitori… - italiaserait : Sciopero Scuola: “Se ci bloccano il futuro noi blocchiamo la città”, studenti nelle piazze italiane -