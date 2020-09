Sbarchi, leghista Zoffili protesta contro attracco Alan Kurdi: “Vergogna” (Di venerdì 25 settembre 2020) Sbarchi, leghista Zoffili protesta contro attracco Alan Kurdi: “Vergogna”. Una nuova nave con a bordo 125 migranti ha attraccato a Olbia Questa mattina il leghista Eugenio Zoffili ha protestato a Olbia contro l’attracco della Alan Kurdi. La nave ha attraccato nel porto sardo con a bordo 125 migranti. Ad attenderli un gruppo di manifestanti sotto … L'articolo Sbarchi, leghista Zoffili protesta contro attracco Alan Kurdi: “Vergogna” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 25 settembre 2020): “Vergogna”. Una nuova nave con a bordo 125 migranti ha attraccato a Olbia Questa mattina ilEugeniohato a Olbial’della. La nave ha attraccato nel porto sardo con a bordo 125 migranti. Ad attenderli un gruppo di manifestanti sotto … L'articolo: “Vergogna” proviene da www.meteoweek.com.

L'Odissea della Alan Kurdi si conclude a Olbia | il manifesto

E’ appena attraccata al porto industriale di Olbia la nave Alan Kurdi che trasporta a bordo 125 migranti. L’imbarcazione, che sarebbe dovuta arrivare ad Arbatax, successivamente è stata dirottata ad O ...

