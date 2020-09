Sanità | Sileri | “A causa del Covid sono saltati quasi un milione di interventi e venti milioni di visite”

Leggi su dire

(Di venerdì 25 settembre 2020) ROMA – “Abbiamo purtroppo un numero importantissimo, vicino al milione, di interventi chirurgici saltati e ovviamente rinviati, e un numero importantissimo di indagini e visite ambulatoriali saltate e rinviate, intorno ai 20 milioni”. Cosi’ il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, in occasione della presentazione del rapporto annuale sull’innovazione in campo sanitario e farmaceutico dal titolo ‘Riportare la sanita’ al centro. Dall’emergenza sanitaria all’auspicata rivoluzione della governance del SSN’, condotto dall’Istituto per la Competitivita’ (I-Com) e presentato oggi nel corso di un webinar.