Sanità privata, dopo 14 anni ok al rinnovo del contratto. La metà degli aumenti a carico di Stato e regioni (Di venerdì 25 settembre 2020) dopo 14 anni, scioperi e mobilitazioni….fumata bianca. Si è sbloccata la lunga trattativa sul rinnovo del contratto della sanità privata, scaduto ormai da oltre un decennio. A dare la notizia è Stato il ministro della Salute Roberto Speranza attraverso facebook. Il contratto coinvolge oltre 100mila lavoratori delle strutture sanitarie private (medici esclusi) e si scontrava con il no di Aiop ed Aris, associazioni di categoria che fanno capo a Confindustria e agli enti religiosi. “La notizia della ratifica definitiva da parte di Aris ed Aiop del contratto della Sanità privata, con il via libera alla sottoscrizione, sicuramente risponde allo sciopero nazionale del 16 settembre scorso. Avevamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020)14, scioperi e mobilitazioni….fumata bianca. Si è sbloccata la lunga trattativa suldeldella sanità, scaduto ormai da oltre un decennio. A dare la notizia èil ministro della Salute Roberto Speranza attraverso facebook. Ilcoinvolge oltre 100mila lavoratori delle strutture sanitarie private (medici esclusi) e si scontrava con il no di Aiop ed Aris, associazioni di categoria che fanno capo a Confindustria e agli enti religiosi. “La notizia della ratifica definitiva da parte di Aris ed Aiop deldella Sanità, con il via libera alla sottoscrizione, sicuramente risponde allo sciopero nazionale del 16 settembre scorso. Avevamo ...

