Sanità privata | Aiop ratifica la pre-intesa per il rinnovo del contratto

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) –ha dato il via libera alladella pre-per ildeldel personale non medico della sanità.“Oggi è stata scritta una pagina storica per la Sanità italiana. Finalmente le lavoratrici e i lavoratori della componente di diritto privato si vedono riconosciuti gli stessi diritti di quelli della componente di diritto pubblico, a conferma della piena e concreta integrazione delle due anime del Servizio Sanitario Nazionale”, ha commentato Barbara Cittadini, presidente nazionale dell'Associazione Italiana Ospedalità. Laè avvenuta nel corso dell'Assemblea Generale e in occasione del Consiglio Nazionale di ...