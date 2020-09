Sandra Zampa: il Ministero della Salute è contro la riapertura degli stadi (Di venerdì 25 settembre 2020) La sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa ha rilasciato delle dichiarazioni sulla riapertura degli stadi al 25 per cento della capienza. A radio 24 ha parlato anche delle scuole e dell’attenzione che va mantenuta alta verso il virus Covid che ha costretto il paese ad un durissimo lock-down pochi mesi fa. Il Ministero della Salute vorrebbe tenere ancora chiuse tutte la attività dove si concentrano troppe persone insieme come discoteche e stadi. Leggi anche: riapertura stadi, Marotta: “Bel segnale, ma occorre aumentare la capienza” Sandra Zampa: le sue dichiarazioni sulla riapertura ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 25 settembre 2020) La sottosegretaria allaha rilasciato delle dichiarazioni sullaal 25 per centocapienza. A radio 24 ha parlato anche delle scuole e dell’attenzione che va mantenuta alta verso il virus Covid che ha costretto il paese ad un durissimo lock-down pochi mesi fa. Ilvorrebbe tenere ancora chiuse tutte la attività dove si concentrano troppe persone insieme come discoteche e. Leggi anche:, Marotta: “Bel segnale, ma occorre aumentare la capienza”: le sue dichiarazioni sulla...

