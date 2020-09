Samuel Peron ancora positivo, a Storie Italiane la sua preoccupazione è per il futuro (Di venerdì 25 settembre 2020) Samuel Peron ancora positivo al Coronavirus e ovviamente nonostante continui ad essere per fortuna asintomatico è costretto a restare in casa. In collegamento con Storie Italiane Samuel ha confidato le sue preoccupazioni. Vero che ciò che conta è la salute ma sono quattro settimane che è fermo e per lui che è un lavoratore autonomo è un vero problema. Come tanti anche Samuel Peron non ha lavorato durante il lockdown, quando tutto stava migliorando e sono iniziate le prove di Ballando con le Stelle la notizia del tampone positivo. “Ho ricevuto un tampone negativo e poi positivo” ha raccontato il ballerino che in un primo momento ha pensato di esserne ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 25 settembre 2020)al Coronavirus e ovviamente nonostante continui ad essere per fortuna asintomatico è costretto a restare in casa. In collegamento conha confidato le sue preoccupazioni. Vero che ciò che conta è la salute ma sono quattro settimane che è fermo e per lui che è un lavoratore autonomo è un vero problema. Come tanti anchenon ha lavorato durante il lockdown, quando tutto stava migliorando e sono iniziate le prove di Ballando con le Stelle la notizia del tampone. “Ho ricevuto un tampone negativo e poi” ha raccontato il ballerino che in un primo momento ha pensato di esserne ...

MFerraglioni : STORIE ITALIANE: SAMUEL PERON ANCORA POSITIVO AL COVID-19 @storie_italiane @eleonoradaniele @RaiUno @samuel_peron… - mattea07780560 : @samuel_peron Samuel, non so se ti arriverà questo messaggio. Ti sto seguendo su 'Storie Italiane', ti ammiro tanti… - storie_italiane : “Anche per noi a @TvTalk_Rai riunioni di scaletta contingentate e massima attenzione. Il caso di @samuel_peron ci r… - storie_italiane : “Sto benissimo ma devo stare bloccato in casa. I laboratori sono intasati perché ci sono tanti casi. Non dobbiamo m… -