Salvini dice che non può governare chi non vince le elezioni. Ma nel 2018 salì al governo arrivando terzo

Matteo Salvini ammette di aver preso parte al governo (per poco più di un anno) per colpa di una legge elettorale sbagliata (e che non ha fatto nulla per cambiare durante il suo mandato e il suo ruolo da vicepremier e da Ministro dell'Interno). È quanto si evince dall'intervista del leader della Lega a Libero quotidiano. Si parla di prossime elezioni e dell'esigenza di cambiare lo status quo prima di restituire (al più presto, si auspica il senatore) la parola agli italiani per scegliere il prossimo parlamento. E sulle elezioni Salvini tira fuori la carta del governo dato a chi non vince la tornata. Esattamente come accaduto a lui nel 2018.

