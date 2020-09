Rotary Club Napoli Sud Ovest | prima conviviale del neopresidente Paolo Trapanese

CorriVicentino : Rotary Club: donati sei chromebook all’Istituto Parise - - MartinaNotizie : Il centro storico fra valorizzazione e conservazione. Questa sera iniziativa del Rotary Club - InfoTourismPa : RT @BCsicilia: Fond. Mandralisca ( - BCsicilia : Fond. Mandralisca ( - RobertoCaldara : Musica...allegria...il mio fantastico Rotary Club. #RotaryRomaPonteMilvio #Rotary -

Ultime Notizie dalla rete : Rotary Club

Taglio del nastro per la rinnovata sede domese dei Centri del Vco. La struttura è punto di riferimento per 650 piccoli utenti ossolani affetti da disturbi neuropsichiatri o dell’apprendimento. Circa 6 ...Nomi eccellenti, sabato 26 settembre a Senigallia, per un appuntamento che si annuncia di alto profilo e decisamente stimolante. Il filosofo Vito Mancuso, teologo più letto d’Italia, e lo scrittore St ...