Rosalinda Celentano | età | altezza | peso | fidanzata

(Di venerdì 25 settembre 2020)è la figlia più piccola della coppia più bella del mondo: Adrianoe Claudia Mori. Cantante e attrice, durante la sua carriera ha ricevuto due candidature come miglior attrice non protagonista nel 2000 e nel 2002 ai David di Donatello, ma anche tre candidature al Nastro d’argento, sempre come miglior attrice non protagonista, nel 2000, 2002 e 2005. Nel 2020 ha vinto il Globo d’oro per il film Paz! come migliore attrice-rivelazione. Nel 2004 il grande Mel Gibson le affida il ruolo del diavolo nel film La passione di Cristo (video). La sua presenza “non era prevista nel film”, ha raccontato in un’ospitata a Detto Fatto. Mel Gibson “andò a firmare il contratto e cadde una foto che era la mia. Avevo già lavorato in America, lui prese questa ...