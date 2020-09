Romina e i sogni bollenti che fa su di me | le parole choc di Al Bano

(Di venerdì 25 settembre 2020) Rispunta fuori un’intervista di Alfatta qualche anno fa al Corriere della Sera in cui parla della fine della storia conPower Alin una intervista al settimanale “Sogno”, ha anticipato la volontà di prepararsi per partecipare al prossimo Festival di Sanremo, e ha confermato la sua partecipazione come giudice alla prossima … L'articolo proviene da YesLife.it.

molgora85 : @CalvaresiRomina @milaunicoamore Ciao Romina buona notte sogni d'oro a domani amica ???????? ciao Flora buona notte so… - molgora85 : @CalvaresiRomina ciao Romina buona notte sogni d'oro amica mia ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Romina sogni

In una recente intervista Romina Power ha ammesso che dopo la storia con Al Bano nella sua vita non c’è spazio per un altro uomo. Ormai è chiaro da mesi che Al Bano ha scelto di stare con Loredana Lec ...Oltre tutto Jasmine si è trovata a dover fare i conti con il fatto di essere figlia di Loredana, cosa ai fan dello storico binomio ‘Al Bano e Romina’ proprio non va giù nonostante siano trascorsi ...