Roma | striscioni contro Morgan De Sanctis | “Dal passato non hai imparato | infame” FOTO

"Dal passato non hai imparato, da noi ancora più schifato, Morgan De Sanctis infame" e "Gli anni passano, le denunce aumentano". Sono questi i due striscioni appesi nei pressi di Trigoria da alcuni tifosi della Roma invisi a Morgan De Sanctis, l'ex portiere dei giallorossi e attuale dirigente dei capitolini, che ha minacciato di recente delle querele per essere stato accostato al caso Diawara.

