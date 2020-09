Roma | Pedro si presenta | “Sono qui per puntare a vincere tutto”

Leggi su giornal

(Di venerdì 25 settembre 2020) Lahato oggi ufficialmente alla stampa il nuovo acquisto, spagnolo prelevato a parametro zero dopo l’avventura inglese con il Chelsea. Il calciatore è apparso molto carico ed ottimista nonostante la partenza ad handicap della squadra che ha perso la prima partita a tavolino contro il Verona. La conferenza diNel modulo di Fonseca qual è il ruolo in cui potresti rendere di più?“Penso che in questo sistema il ruolo migliore per me potrebbe essere alle spalle della punta, ma possono giocarci tanti giocatori li. Mi sento comodo in quella posizione, posso entrare e creare spazi per la punta. Mi adatterò e giocherò dove il mister chiede. La mia mentalità sarà aiutare la squadra”. Hai affrontato lain Champions ...