Roma: Pedro 'la Champions è l'obiettivo minimo' (Di venerdì 25 settembre 2020) ANSA, - Roma, 25 SET - "Vogliamo tornare a giocare la Champions, è un obiettivo minimo e abbiamo la rosa per farlo". Il Romanista Pedro, nel giorno della sua conferenza stampa, suona la carica in ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 25 settembre 2020) ANSA, -, 25 SET - "Vogliamo tornare a giocare la; une abbiamo la rosa per farlo". Ilnista, nel giorno della sua conferenza stampa, suona la carica in ...

DiMarzio : Dal futuro di #Dzeko e #Fonseca al prossimo ds e alla sconfitta a tavolino con il #Verona. #ASRoma, le parole di… - bomberpasquali : RT @Sardanapalooo: Unica conferenza stampa della storia in cui un calciatore dà lezione di dialettica (e contenuti) al dirigente che gli si… - Mediagol : #Roma, #Pedro si presenta: “Qui per riportare la squadra in Champions. Dzeko? Calciatore di livello, sta bene” - AnsaRomaLazio : Roma: Pedro 'la Champions è l'obiettivo minimo'. 'E la rosa che abbiamo va bene. Felice che Dzeko resti' #ANSA - UgoBaroni : RT @SkySport: Roma, Fienga: 'Fonseca non è in discussione. Dzeko è il nostro capitano' -