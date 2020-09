Roma-Lido | linea interrotta per il maltempo | pendolari fatti scendere dal treno infuriati e ammassati per la mancanza di informazioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 25 settembre 2020) Venerdì di passione per idella. In questa giornata, caratterizzata dallo sciopero, il trasporto dalla Capitale a Ostia è stato reso ancora più difficoltoso dal: un albero caduto nei pressi della ferrovia ha provocato l’interruzione del servizio nella tratta tra Acilia e Ostia Centro. Iche si trovavano in quel momento sui convogli sono statie indirizzati verso le navette sostitutive senza, secondo quanto riportato dagli utenti, alcun avviso da parte di Atac sulle motivazioni. Sul web sono decine i commenti – corredati di foto – dei passeggeri. Le persone, all’uscita del trenino, erano ammassate in attesa della navetta, che, sempre dal racconto ...