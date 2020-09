Roma-Juventus probabili formazioni: c’è Mckennie, sciolto il dubbio Dybala (Di venerdì 25 settembre 2020) probabili formazioni Roma Juventus- Due giorni al calcio d’inizio della sfida di campionato tra Roma-Juventus. Pirlo, salvo clamorosi colpi di scena, confermerà il 3-5-2. In difesa spazio per Danilo-Bonucci-Chiellini, ancora panchina per Demiral. Sugli esterni confermati Cuadrado e Frabotta, anche se quest’ultimo resta in ballottaggio con De Sciglio. probabili formazioni Roma Juventus: Mckennie ancora dal 1′ Pirlo si affiderà a Mckennie e Rabiot dal 1′, ma salgono le quotazioni di Bentancur e Arthur. In attacco si rivedrà Dybala, ma partirà dalla panchina, così come Morata. Ronaldo-Kulusevksi la coppia ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 25 settembre 2020)- Due giorni al calcio d’inizio della sfida di campionato tra. Pirlo, salvo clamorosi colpi di scena, confermerà il 3-5-2. In difesa spazio per Danilo-Bonucci-Chiellini, ancora panchina per Demiral. Sugli esterni confermati Cuadrado e Frabotta, anche se quest’ultimo resta in ballottaggio con De Sciglio.ancora dal 1′ Pirlo si affiderà ae Rabiot dal 1′, ma salgono le quotazioni di Bentancur e Arthur. In attacco si rivedrà, ma partirà dalla panchina, così come Morata. Ronaldo-Kulusevksi la coppia ...

Ho giocato contro la Roma all'Olimpico con il Chelsea e abbiamo trovato un avversario molto forte.La squadra ha un giusto mix di esperienza e gioventù, dobbiamo creare la mentalità vincente che ci ...

