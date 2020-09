Roma, Fienga: 'Fonseca non è in discussione' (Di venerdì 25 settembre 2020) Parla Guido Fienga. Il Ceo dei giallorossi ha fatto il punto in conferenza durante la presentazione di Pedro, arrivato dal Barcellona da svincolato e in campo contro il Verona alla prima, persa a ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 25 settembre 2020) Parla Guido. Il Ceo dei giallorossi ha fatto il punto in conferenza durante la presentazione di Pedro, arrivato dal Barcellona da svincolato e in campo contro il Verona alla prima, persa a ...

SkySport : Roma, Fienga inibito per 30 giorni: violò rispetto protocollo anti-Covid contro il Napoli - Gazzetta_it : #Roma, inibizione di trenta giorni per il Ceo Guido #Fienga per mancato rispetto del protocollo Covid - Paolostop : RT @RobMaida: Fienga: “Fonseca non è un tema di discussione nella Roma, è il nostro allenatore, non capisco. Paratici? Irrispettose le illa… - forzaroma : Fienga: “Fonseca resta, Dzeko è il nostro capitano. Paratici ora solo un avversario” #ASRoma - RaiSport : ?? #Fienga: '#Fonseca mai in discussione. #Dzeko? E' il nostro #capitano' Il Ceo della #Roma: 'Nel caso #Diawara ab… -