Roma città 'bestiale': cinghiali invadono le strade di Monte Mario e di Valle Aurelia (FOTO e VIDEO) (Di venerdì 25 settembre 2020) Ormai i cinghiali sono diventati una consuetudine nelle strade di Roma e man mano si addentrano sempre più nel centro cittadino. Da Monte Mario, dove ormai sono "di casa", sono arrivati anche a Valle Aurelia e in via Baldo degli Ubaldi. Da giorni si vedono nel parco tra via Giovan Battista Gandino e via Moricca, alla ricerca di cibo. I Romani si stanno abituando a questa "convivenza" (anche a Spinaceto sono ormai degli habitué), ma le reazioni dei cittadini sono diverse: c'è chi ha paura di questi animali selvatici e chi invece li difende a spada tratta, sostenendo che a essere spaventati sono loro, i cinghiali, troppo spesso presi di mira da novelli Gugliemo Tell che si divertono ...

