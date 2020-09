Roma, cabina trasformata in appartamento: dentro ci vivevano in tre, la scoperta della Polizia Locale (Di venerdì 25 settembre 2020) Questa mattina agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti in zona La Storta per la presenza di un insediamento abusivo all’interno di una cabina di impianti idro-elettrici. Sono 3 le persone trovate all’interno del manufatto, tutte di nazionalità romena di età compresa tra i 30 ed i 40 anni, a cui è stata offerta assistenza alloggiativa tramite la Sala Operativa Sociale. Terminate le operazioni, la società proprietaria della struttura é stata incaricata per la messa in sicurezza al fine di evitare ulteriori occupazioni. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 25 settembre 2020) Questa mattina agenti del XV Gruppo CassiadiCapitale sono intervenuti in zona La Storta per la presenza di un insediamento abusivo all’interno di unadi impianti idro-elettrici. Sono 3 le persone trovate all’interno del manufatto, tutte di nazionalità romena di età compresa tra i 30 ed i 40 anni, a cui è stata offerta assistenza alloggiativa tramite la Sala Operativa Sociale. Terminate le operazioni, la società proprietariastruttura é stata incaricata per la messa in sicurezza al fine di evitare ulteriori occupazioni. su Il CorriereCittà.

Ultime Notizie dalla rete : Roma cabina Roma, cabina trasformata in appartamento: dentro ci vivevano in tre, la scoperta della Polizia Locale Il Corriere della Città La Storta: sgomberato insediamento abusivo nella struttura Acea

Sono state trovate tre persone, originari della Romania, tra i 30 e i 40 anni. Intervento della Polizia locale – venerdì 25 settembre – in piazza della Visione, a La Storta, dove è stato sgomberato un ...

