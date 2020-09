Roland Garros, tabellone principale: entra Cecchinato, Sinner ha Goffin (Di venerdì 25 settembre 2020) Marco Cecchinato ha da poco concluso con il punteggio di 6\1 6\2 su Kimmer Coppejans la sua ultima partita di qualificazioni. Così, la quota degli italiani ai blocchi di partenza del primo turno del main draw del Roland Garros sale a dieci. Il sorteggio del tabellone principale ha stabilito che a presidiare la parte alta del tabellone sarà il numero 1 del mondo Novak Djokovic. In questa parte troviamo anche Matteo Berrettini, mentre il campione indiscusso dello slam parigino, Rafael Nadal, è nella parte bassa del tabellone, dove è presente anche Dominic Thiem, recentissimo campione Us Open. I primi turni degli italiani al Roland Garros Da domenica 27 settembre si svolgeranno le partite di primo turno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 25 settembre 2020) Marcoha da poco concluso con il punteggio di 6\1 6\2 su Kimmer Coppejans la sua ultima partita di qualificazioni. Così, la quota degli italiani ai blocchi di partenza del primo turno del main draw delsale a dieci. Il sorteggio delha stabilito che a presidiare la parte alta delsarà il numero 1 del mondo Novak Djokovic. In questa parte troviamo anche Matteo Berrettini, mentre il campione indiscusso dello slam parigino, Rafael Nadal, è nella parte bassa del, dove è presente anche Dominic Thiem, recentissimo campione Us Open. I primi turni degli italiani alDa domenica 27 settembre si svolgeranno le partite di primo turno ...

