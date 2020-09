Rio de Janeiro, annullato il Carnevale a causa del Covid-19 (Di venerdì 25 settembre 2020) Rio de Janeiro annulla il Carnevale a causa dell’emergenza epidemiologica, non accadeva dal 1912. Intanto peggiora la situazione Covid-19 in Brasile Per la prima volta dal 1912 viene annullato il Carnevale di Rio de Janeiro. La notizia arriva dopo che il Carnevale di San Paolo era già stato rinviato di otto mesi, fino a ottobre 2021. Il Carnevale di Rio era previsto per il prossimo febbraio ma l’emergenza sanitaria ha imposto lo stop di quella che è la principale attrazione per i turisti nel paese. Infatti milioni di persone da tutto il mondo ogni anno partecipano all’evento. Dunque non mancano i timori per un’eventuale ripercussione sull’economia del Paese. Le scuole di samba che ... Leggi su zon (Di venerdì 25 settembre 2020) Rio deannulla ildell’emergenza epidemiologica, non accadeva dal 1912. Intanto peggiora la situazione-19 in Brasile Per la prima volta dal 1912 vieneildi Rio de. La notizia arriva dopo che ildi San Paolo era già stato rinviato di otto mesi, fino a ottobre 2021. Ildi Rio era previsto per il prossimo febbraio ma l’emergenza sanitaria ha imposto lo stop di quella che è la principale attrazione per i turisti nel paese. Infatti milioni di persone da tutto il mondo ogni anno partecipano all’evento. Dunque non mancano i timori per un’eventuale ripercussione sull’economia del Paese. Le scuole di samba che ...

