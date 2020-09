Rientro a scuola post malattia | ecco la circolare del ministero | “Senza certificato medico non si entra Priorità ai tamponi di prof e alunni”

(Di venerdì 25 settembre 2020) Senzanon si. A mettere un punto ai dubbi di presidi, genitori e pediatri ci pensa ildella Salute. Con unafirmata dal direttore generale della prevenzione Giovanni Rezza e inviata a medici, Regioni, categorie economiche e sindacati, arriva il chiarimento tanto atteso e sollecitato nei giorni scorsi daldell’Istruzione. Sia in caso di positività al Covid 19 sia in caso didiversa dal Coronavirus, l’alunno ma anche l’operatore scolastico che restano a casa possono rire in classe solo presentando un attestato delo del pediatra di libera scelta. Laindica i comportamenti da tenere ...

Scuola, ecco il protocollo in caso di sintomi sospetti. Intanto De Luca annuncia che chiuderà tutto se la situazione di aggrava. Sono 1.912 i nuovi casi di coronavirus in Italia, secondo i dati diffus ...Una nuova circolare del ministero della Salute stabilisce come trattare gli studenti che in classe manifestino i sintomi del Coronavirus, e quali passaggi diventano obbligatori prima del rientro in cl ...