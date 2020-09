Richiamo alimentare | scatta l’allerta Listeria | ritiro immediato | FOTO (Di venerdì 25 settembre 2020) Il Ministero della Salute dispone il Richiamo alimentare immediato per un prodotto da tutti i supermercati e negozi alimentari per rischio Listeria. Il Ministero della Salute ha diffuso una comunicazione riguardo ad un Richiamo alimentare. Il cibo al quale l’Ente ha apposto i sigilli, disponendo per l’immediato ritiro dagli scaffali di supermercati e negozi di … L'articolo Richiamo alimentare scatta l’allerta Listeria ritiro immediato FOTO proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 25 settembre 2020) Il Ministero della Salute dispone ilper un prodotto da tutti i supermercati e negozi alimentari per rischio. Il Ministero della Salute ha diffuso una comunicazione riguardo ad un. Il cibo al quale l’Ente ha apposto i sigilli, disponendo per l’dagli scaffali di supermercati e negozi di … L'articolol’allertaproviene da YesLife.it.

Si tratta del “Salmone Selvaggio Sockeye affumicato”, a marchio Polar Salmon Hjerting Laks A/S, in confezione da 100 g. Il prodotto è stato segnalato dagli esperti per la possibile presenza di Lysteri ...

Allerta del Ministero della Salute: ritirato questo alimento dal mercato per rischio batteriologico

