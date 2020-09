Riapertura stadi, Sandra Zampa: “25% della capienza? Siamo contrari…” (Di venerdì 25 settembre 2020) Sandra Zampa dice no. La sottosegretaria alla Salute, che più volte si è espressa anche favorevolmente alla Riapertura degli stadi, ha frenato in merito alla proposta delle Regioni di aprire al 25% della capienza degli impianti. “Noi al ministero Siamo contrari, il ministro ha ieri ribadito che prima ci sono le scuole, ci sono altre priorità, e poi ci occuperemo degli stadi. Occorre prima vedere quale sarà l’impatto delle riaperture delle scuole, di quanto si alzerà l’indice di riproduzione virale, e poi si vedrà. Se il Governo può fermare le Regioni? Questo lo deciderà il ministro”.L'articolo Riapertura stadi, Sandra ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 25 settembre 2020)dice no. La sottosegretaria alla Salute, che più volte si è espressa anche favorevolmente alladegli, ha frenato in merito alla proposta delle Regioni di aprire al 25%degli impianti. “Noi al ministerocontrari, il ministro ha ieri ribadito che prima ci sono le scuole, ci sono altre priorità, e poi ci occuperemo degli. Occorre prima vedere quale sarà l’impatto delle riaperture delle scuole, di quanto si alzerà l’indice di riproduzione virale, e poi si vedrà. Se il Governo può fermare le Regioni? Questo lo deciderà il ministro”.L'articolo...

