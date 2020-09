Riapertura stadi, Parisi (pres. Federsupporter): “E’ una follia, tifosi trattati come cittadini di Serie B” (Di venerdì 25 settembre 2020) Alfredo Parisi, presidente di Federsupporter, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su ‘Radio Cusano Campus’. Sulla Riapertura degli stadi. “Per me è una follia una Riapertura parziale, che ancora di più incide sui diritti dei tifosi –ha affermato Parisi-. Qualunque forma di discriminazione va contro l’interesse dei tifosi. A parte le modalità di scelta dei tifosi che possono accedere, è una decisione contro ogni logica, così come il proseguimento del campionato la scorsa ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 25 settembre 2020) Alfredoidente di, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su ‘Radio Cusano Campus’. Sulladegli. “Per me è unaunaparziale, che ancora di più incide sui diritti dei–ha affermato-. Qualunque forma di discriminazione va contro l’interesse dei. A parte le modalità di scelta deiche possono accedere, è una decisione contro ogni logica, cosìil proseguimento del campionato la scorsa ...

