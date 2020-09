Riapertura stadi | le regioni dicono sì al 25% degli spettatori Oggi il protocollo esaminato dal Cts

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 25 settembre 2020) Lehanno approvato ilche permetterà di riavere glipieni al 25%:saràdal Cts È arrivato il primo via libera per ripopolare glial 25% della loro capienza. La Conferenza delleha approvato ilche prevede l’aumentofino a un massimo del 25%impianti, divisi in settori o «blocchi funzionali», nel rispetto del limite di 1.000all’aperto e di 200al chiuso per ogni tribuna o porzione di tribuna. Come spiega La Gazzetta dello Sport,il documento, su cui ha lavorato il ministro dello Sport Vincenzo ...