Il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, ha analizzato la possibilità della Riapertura degli stadi in Italia Il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, Filippo Anelli, ha analizzato la possibilità di riaprire gli stadi a breve. "Riaprire adesso gli stadi potrebbe portare ad una situazione analoga … L'articolo Riapertura stadi, Anelli: "Potrebbe accadere quanto successo con le discoteche"

Agenzia_Italia : Il Ministero della Salute dice 'no' al 25% del pubblico negli stadi. Salvini: 'Proposta ragionevole' ? - DiMarzio : Ok del Governo, accolta la richiesta delle Regioni: 1000 persone ammesse negli stadi | #SerieA - fattoquotidiano : Riapertura degli stadi, Miozzo (Cts): “Una follia aprire a più di mille persone. Si rischiano le conseguenze delle… - ElisaF_75 : Non sono assolutamente d'accordo con la riapertura degli stadi!!!!!!! - Deanna_TK : RT @kappaespada: Oggi 1900 positivi in Italia, il dato più alto da dopo il #lockdown e c'è chi pensa alla riapertura degli stadi. Ve la gu… -