Revocato lo sciopero in Serie C | Gravina | “Ha vinto il buon senso”

(Di venerdì 25 settembre 2020) “Hailsenso, e’ un successo del calcio italiano. I tifosi dellaC meritano di ricominciare, intere città aspettano da mesi di riappropriarsi del proprio campionato. E la soluzione che e’ stata trovata scongiura uno stallo che avrebbe compromesso la loro grande passione. Con un dialogo ampio e articolato sulla sostenibilità dellaC, la Figc si e’ assunta l’onere di avvicinare posizioni molto distanti. Desidero ringraziare sia l’Aic che la Lega Pro per la disponibilità e la responsabilità dimostrata, d’ora in avanti sara’ il campo a parlare”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele, dopo la decisione dell’Associazione Italiana Calciatori di revocare lo...

Revocato lo sciopero da parte dell'Associazione Italiana Calciatori, il campionato di Serie C partirà regolarmente. Si è giunti ad un accordo tra Lega Pro e l'Associazione Calciatori per ...L'Associazione Italiana Calciatori, in considerazione dell'evoluzione delle trattative con la Lega Italiana Calcio Professionistico relativamente al noto problema delle liste dei calciatori profession ...