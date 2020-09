Revenge porn, la foto di una coetanea online: 5 minori indagati a Palermo (Di venerdì 25 settembre 2020) PALERMO – Avrebbero ricevuto e a loro volta divulgato immagini sessualmente esplicite di una coetanea, compagna di alcuni di loro, via chat e sui social, ora sono sotto procedimento penale. Si tratta di cinque minorenni sui quali la polizia postale di Palermo ha avviato una indagine. Effettuate perquisizioni nelle abitazioni dei cinque, tutti minorenni tra i 13 e i 16 anni, che hanno portato al sequestro di numerosi cellulari e apparecchiature informatiche contenenti le immagini della ragazza. L’indagine, coordinata dalla procura per i minorenni di Palermo, e’ stata avviata dopo la denuncia della madre della vittima. La polizia postale prosegue il suo lavoro per individuare eventuali altri responsabili. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Revenge porn, la foto di una coetanea online: 5 minori indagati a Palermo Minori, comitato Femminicidio in vita: “Contrari a ‘memorandum’ esperti separazioni” Minori, Cesvi: “Rischio maltrattamenti resta alto, al Sud criticità elevata” Minori, un nonno: “Mio nipote deve pernottare dal padre che ha usato sostanze” VIDEO | Minori, a Napoli sit-in associazione mamme davanti a Tribunale VIDEO | Laura Massaro: “Denunciare la violenza vuol dire perdere i figli” Leggi su dire (Di venerdì 25 settembre 2020) PALERMO – Avrebbero ricevuto e a loro volta divulgato immagini sessualmente esplicite di una coetanea, compagna di alcuni di loro, via chat e sui social, ora sono sotto procedimento penale. Si tratta di cinque minorenni sui quali la polizia postale di Palermo ha avviato una indagine. Effettuate perquisizioni nelle abitazioni dei cinque, tutti minorenni tra i 13 e i 16 anni, che hanno portato al sequestro di numerosi cellulari e apparecchiature informatiche contenenti le immagini della ragazza. L’indagine, coordinata dalla procura per i minorenni di Palermo, e’ stata avviata dopo la denuncia della madre della vittima. La polizia postale prosegue il suo lavoro per individuare eventuali altri responsabili. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Revenge porn, la foto di una coetanea online: 5 minori indagati a Palermo Minori, comitato Femminicidio in vita: “Contrari a ‘memorandum’ esperti separazioni” Minori, Cesvi: “Rischio maltrattamenti resta alto, al Sud criticità elevata” Minori, un nonno: “Mio nipote deve pernottare dal padre che ha usato sostanze” VIDEO | Minori, a Napoli sit-in associazione mamme davanti a Tribunale VIDEO | Laura Massaro: “Denunciare la violenza vuol dire perdere i figli”

SkyTG24 : Palermo, diffondono foto intime di una 14enne: 5 minori sotto accusa - nthroot : RT @lastknight: Una Lezione sul Revenge Porn per giornalisti e policymakers, con @PermessoNegato. È un argomento difficile. E ogni cosa in… - alwaysgiugina : @javichu_r A me il revenge porn, che sia ai danni di uomo o donna, non fa ridere. A te si? Molto male. Cancellerei il tweet. - g_sr : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - lastknight : Una Lezione sul Revenge Porn per giornalisti e policymakers, con @PermessoNegato. È un argomento difficile. E ogni… -

Ultime Notizie dalla rete : Revenge porn Minaccia di rendere pubbliche le foto intime di 2 donne: indagato - Ragusa CorrierediRagusa.it Baby K, indizi social: pronto il nuovo album

“Settembre: nuovi inizi, nuovi propositi e... un nuovo album (?) The party continues”, con questo messaggio Baby K scatena l’entusiasmo dei fan per l’uscita di un nuovo progetto discografico dopo il s ...

San Marino. Revenge porn

Libertas.sm è un sito della Repubblica di San Marino con informazioni di interesse pubblico nei vari settori e giornale on line. Libertas fornisce, in tempo reale, e con aggiornamenti costanti, notizi ...

“Settembre: nuovi inizi, nuovi propositi e... un nuovo album (?) The party continues”, con questo messaggio Baby K scatena l’entusiasmo dei fan per l’uscita di un nuovo progetto discografico dopo il s ...Libertas.sm è un sito della Repubblica di San Marino con informazioni di interesse pubblico nei vari settori e giornale on line. Libertas fornisce, in tempo reale, e con aggiornamenti costanti, notizi ...