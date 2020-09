RetroNerd #26: alle origini di Animal Crossing (Di venerdì 25 settembre 2020) Bentornati ad un nuovo appuntamento con RetroNerd, la rubrica che vi porta indietro nel tempo. Quest’oggi andiamo indietro fino al 2001, anno in cui nasce il primo capitolo dell’amatissima saga Animal Crossing. Un po’ di storia… Animal Crossing è un titolo del 2001 sviluppato da Katsuya Eguchi e Hisashi Nogami e pubblicato da Nintendo per Nintendo 64 e GameCube.Il titolo all’uscita in Giappone era Animal Forest, poi evolutosi in Dōbutsu no mori + (Foresta degli Animali) in l’occasione dell’adattamento per GameCube.Il gioco venne poi tradotto nel modo che tutti conosciamo soltanto nel 2002, con l’uscita della versione migliorata del titolo negli Stati Uniti, per l’arrivo in Europa abbiamo dovuto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 25 settembre 2020) Bentornati ad un nuovo appuntamento con, la rubrica che vi porta indietro nel tempo. Quest’oggi andiamo indietro fino al 2001, anno in cui nasce il primo capitolo dell’amatissima saga. Un po’ di storia…è un titolo del 2001 sviluppato da Katsuya Eguchi e Hisashi Nogami e pubblicato da Nintendo per Nintendo 64 e GameCube.Il titolo all’uscita in Giappone eraForest, poi evolutosi in Dōbutsu no mori + (Foresta deglii) in l’occasione dell’adattamento per GameCube.Il gioco venne poi tradotto nel modo che tutti conosciamo soltanto nel 2002, con l’uscita della versione migliorata del titolo negli Stati Uniti, per l’arrivo in Europa abbiamo dovuto ...

