Resident Evil Village in un nuovo video che sottolinea la terrificante atmosfera del gioco (Di venerdì 25 settembre 2020) Durante la presentazione di Capcom che si sta tenendo in questi minuti all'evento Tokyo Game Show, lo studio ha presentato un nuovo trailer dedicato a Resident Evil Village.Il video presentato ci consente di dare uno sguardo più da vicino sullo sviluppo del gioco. I commenti sono prettamente in giapponese, ma durante la sua presentazione vengono mostrati filmati del gioco, artwork oltre ad uno sguardo dietro le quinte. Per adesso gli sviluppatori hanno dichiarato che le versioni PS4 e Xbox One sono state prese in considerazione, ma per adesso non sono stati svelati ulteriori dettagli."Ambientata alcuni anni dopo gli eventi del pluripremiato Resident Evil 7 biohazard, la nuova vicenda ha inizio con Ethan Winters e la moglie Mia ...

