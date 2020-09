Renzi: 'Non sono preoccupato per la tenuta del governo' (Di venerdì 25 settembre 2020) Matteo Renzi non è 'preoccupato' per la tenuta del governo dopo le elezioni regionali e il referendum e, sulla legge elettorale, chiarisce: 'Io sono per il maggioritario ma il proporzionale non ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 25 settembre 2020) Matteonon è '' per ladeldopo le elezioni regionali e il referendum e, sulla legge elettorale, chiarisce: 'Ioper il maggioritario ma il proporzionale non ...

Matteo Renzi non è "preoccupato" per la tenuta del governo dopo le elezioni regionali e il referendum e, sulla legge elettorale, chiarisce: "Io sono per il maggioritario ma il proporzionale non ...

Mes, Renzi: “Allucinante non aver ancora avviato procedure”

NAPOLI – “È allucinante non aver ancora fatto partire la procedura del Mes”. Lo dice il leader di Italia Viva Matteo Renzi durante una conferenza stampa a Napoli. “Lo diremo al presidente del Consigli ...

Mes, Renzi: "Allucinante non aver ancora avviato procedure"

NAPOLI – "È allucinante non aver ancora fatto partire la procedura del Mes". Lo dice il leader di Italia Viva Matteo Renzi durante una conferenza stampa a Napoli. "Lo diremo al presidente del Consigli ..."