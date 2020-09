Renzi fissa gli obiettivi di Italia Viva: “Nel 2021 dobbiamo superare il M5S” | VIDEO (Di venerdì 25 settembre 2020) Renzi: “Italia Viva deve superare il M5S” “Nel 2021 dobbiamo stare davanti al M5S. E non abbiamo paura di proporzionale e preferenze”. Parla così Matteo Renzi a Napoli, in una conferenza stampa per commentare l’esito delle Elezioni Regionali in Campania del 20 e 21 settembre. Al fianco del coordinatore nazionale Ettore Rosato l’ex premier non ha usato mezze misure per evidenziare l’ottimo risultato ottenuto nella regionale dalla sua Italia Viva. “Un anno fa – ha affermato Renzi – Matteo Salvini veniva ad Afragola a farsi fare il baciamano. Sembrava inarrestabile. A distanza di un anno quello che sembrava il capitano incontenibile ha preso meno ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 settembre 2020): “deveil M5S” “Nelstare davanti al M5S. E non abbiamo paura di proporzionale e preferenze”. Parla così Matteoa Napoli, in una conferenza stampa per commentare l’esito delle Elezioni Regionali in Campania del 20 e 21 settembre. Al fianco del coordinatore nazionale Ettore Rosato l’ex premier non ha usato mezze misure per evidenziare l’ottimo risultato ottenuto nella regionale dalla sua. “Un anno fa – ha affermato– Matteo Salvini veniva ad Afragola a farsi fare il baciamano. Sembrava inarrestabile. A distanza di un anno quello che sembrava il capitano incontenibile ha preso meno ...

