Renzi: “Cuperlo dice che è fallito il progetto di egemonia sul Pd? Nessuno gli ha chiesto di iscriversi a Italia Viva” | VIDEO (Di venerdì 25 settembre 2020) Renzi risponde a Cuperlo: “Nessuno gli ha chiesto di iscriversi a Italia Viva” “Nessuno gli ha chiesto di iscriversi a Italia Viva”: non usa giri di parole Matteo Renzi che, nel corso di una conferenza stampa a Napoli, risponde così a Gianni Cuperlo, il quale, in un’intervista a TPI, aveva dichiarato che “il progetto di egemonia di Renzi sul Pd è fallito”. Il leader di Italia Viva ha risposto alle domande dei giornalisti presso l’Hotel Mediterraneo, dove, nel pomeriggio di venerdì 25 settembre, si è svolta una conferenza stampa di commento ai risultati delle ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 settembre 2020)risponde a Cuperlo: “gli hadiViva” “gli hadiViva”: non usa giri di parole Matteoche, nel corso di una conferenza stampa a Napoli, risponde così a Gianni Cuperlo, il quale, in un’intervista a TPI, aveva dichiarato che “ildidisul Pd è”. Il leader diViva ha risposto alle domande dei giornalisti presso l’Hotel Mediterraneo, dove, nel pomeriggio di venerdì 25 settembre, si è svolta una conferenza stampa di commento ai risultati delle ...

VittorioCocive1 : Cuperlo a TPI: “L’unica via è l’alleanza Pd-M5S. Salvini e Renzi hanno fallito, ma noi dem dobbiamo tornare a parla… - Ted0foro : @siwel44it @Federic49238225 @ivanscalfarotto Nah, è così in tutti i partiti. Il povero Cuperlo ad esempio si è prim… - bakotipe : @MicheleSolari70 @claudiob1981 @PaoloGentiloni @nzingaretti Grazie al cielo la pensiamo diversamente, darsi ragione… - laremi_guido : @TaniuzzaCalabra Come #Civati che vinse su Twitter contro Renzi e Cuperlo... giusto così (cit.) - DalilaAdrower : @Umbertofebo Complimenti per Rizzo, ma pensa, a me non piace. Sono una fan di Fratojanni. Ex Pd mi piace Bersani, B… -