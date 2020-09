Regione Campania, De Luca furioso: “O rispettiamo le regole o chiudo tutto” (Di venerdì 25 settembre 2020) Trascorse le elezioni che lo hanno consolidato alla guida della Regione Campania, Vincenzo De Luca è ritornato a parlare dell’attuale situazione riguardante il Covid-19. Nelle ultime settimane, infatti, in Campania si è assistito ad un aumento esponenziale dei casi che ha portato la Regione ad essere la prima in Italia. Nella giornata di oggi il … L'articolo Regione Campania, De Luca furioso: “O rispettiamo le regole o chiudo tutto” Leggi su dailynews24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Trascorse le elezioni che lo hanno consolidato alla guida della, Vincenzo Deè ritornato a parlare dell’attuale situazione riguardante il Covid-19. Nelle ultime settimane, infatti, insi è assistito ad un aumento esponenziale dei casi che ha portato laad essere la prima in Italia. Nella giornata di oggi il … L'articolo, De: “Oletutto”

VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS, OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA ALL’APERTO Occorre ripristinare immediatamente comportamenti re… - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, RICHIESTA AL GOVERNO: SUBITO UN PIANO STRAORDINARIO PER IL RISPETTO DELLE ORDINANZE Qui la #news sulle… - TgLa7 : In #Campania scatta da oggi l'obbligo di indossare la #mascherina all'aperto fino al 4 ottobre. A conclusione della… - lorenzo14735653 : RT @AlessandraOdri: In Campania è stato rieletto uno showman ipocondriaco, più adatto a fare il comico a Zelig che a governare una Regione.… - CorriereQ : Protezione civile Regione Campania: prorogata allerta meteo fino alle 6 di domenica mattina -