RC Auto Familiare | Nielsen | “Solo 2 italiani su 10 vi hanno fatto ricorso”

(Di venerdì 25 settembre 2020) (Teleborsa) – Sono controversi i dati che riguardano la RC, ovvero la facoltà di usufruire della classe di merito più conveniente fra tutti i veicoli assicurati dalla famiglia, introdotta lo scorso mese di febbraio. Se alcune ricerche indicano un grande successo dell’iniziativa, non la pensa così, che ha condotto un’indagine per Prima Assicurazioni. Nei primi sei mesi la nuova RCsarebbe stata sottoscritta solo dal 21,3% degli intervistati. A pesare sullo scarso ricorso alla norma c’è sicuramente il lockdown e la conseguente crisi dei consumi, che ha colpito pesantemente l’motive: il 60% degliha deciso di rimandare l’acquisto di una nuovae di questi circa ...

greencityit : Studio: dopo quarantena aumenta l'utilizzo dell’auto, cala uso dei mezzi pubblici: Secondo un’indagine svolta da Ni… - newsfinanza : Rc auto familiare, ecco perché l’hanno già usata 2,4 milioni di famiglie - ClubAlfaIt : La Rc auto familiare piace al Sud Italia #AssicurazioniAuto #NotizieAuto - TUintermediari : Rc auto familiare utilizzata soprattutto al sud e nelle isole - AUTOilmensile : #RC familiare, tra marzo e giugno usata da 2,4 milioni di famiglie -

Ultime Notizie dalla rete : Auto Familiare

alVolante non si assume alcuna responsabilità sull’esito delle transazioni e sul loro contenuto. Per difenderti dalle truffe, leggi QUI. Cliccando il tasto “invia il messaggio”, autorizzi il sito Annu ...alVolante non si assume alcuna responsabilità sull’esito delle transazioni e sul loro contenuto. Per difenderti dalle truffe, leggi QUI. Cliccando il tasto “invia il messaggio”, autorizzi il sito Annu ...