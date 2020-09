Ratched | Ryan Murphy e l’universo narrativo allargato

Leggi su zon

(Di venerdì 25 settembre 2020) Conallarga i suoi orizzonti seriali con un’origin story inquietante. Ma non debella i difetti già presenti in AHS Ormai, è una sorta di Re Mida delle produzioni seriali.è diventato una fiocina impressionante di prodotti televisivi nel corso degli anni. Giusto per farsene un’idea, basti dire che, durante l’ultimo decennio appena trascorso, il regista ha sfornato ben undici serie TV. Una mole produttiva a dir poco impressionante. Durante gli ultimi anni, però, si è legato sempre più insistentemente, con cui ha prodotto e diffuso la sua ultima creazione per Netflix, vale a dire. Come già il titolo può far capire, la serie TV è direttamente tratta dal celebre romanzo ...