Rapina aggravata | estorsione e lesioni personali | latitante arrestata a Varese

Varese, 25 settembre 2020 - La polizia di Gallarate ha arrestato una latitante per i reati di rapina aggravata, estorsione e lesioni personali. L'arresto è avvenuto nella mattinata di ieri, quando gli ...

Latitante da 14 anni e ricercata per rapina e estorsione a Cardano. Presa a Gallarate

L’immediato controllo attraverso effettuato dai poliziotti ha permesso di accertare che si trattava proprio della fuggitiva. La donna è destinataria di mandato di cattura per l’esecuzione della pena d ...

