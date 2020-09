Ranieri Guerra (Oms): “Non possiamo permetterci l’apertura degli stadi” (Di venerdì 25 settembre 2020) “Non credo che possiamo permetterci altre aperture poco gestibili come nel caso degli stadi“. Lo ha dichiarato Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Intervenuto ai microfoni di InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei, Guerra ha predicato massima attenzione in vista delle prossime riaperture al pubblico come il caso specifico riguardante gli stadi di calcio. “Capisco sia necessario tornare alla normalità quanto prima ma la cautela è d’obbligo – ha detto Guerra -. Sarà comunque necessaria una disciplina molto rigorosa da parte dei tifosi“. Leggi su sportface (Di venerdì 25 settembre 2020) “Non credo chealtre aperture poco gestibili come nel casostadi“. Lo ha dichiarato, direttore aggiunto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Intervenuto ai microfoni di InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei,ha predicato massima attenzione in vista delle prossime riaperture al pubblico come il caso specifico riguardante gli stadi di calcio. “Capisco sia necessario tornare alla normalità quanto prima ma la cautela è d’obbligo – ha detto-. Sarà comunque necessaria una disciplina molto rigorosa da parte dei tifosi“.

francescoassisi : 'La preghiera di san Francesco non è mai stata così attuale, per credenti e non credenti', ha detto Tedros A. Ghebr… - sportface2016 : Ranieri #Guerra (#OMS): 'Non possiamo permetterci l'apertura degli stadi' - GHapix : @scenarieconomic @lastcha60101828 Ed i 500.000 di Massimo Galli? I 50.000.000 di morti di Ranieri Guerra?? Ehhh...… - testneetu : RT @francescoassisi: 'La preghiera di san Francesco non è mai stata così attuale, per credenti e non credenti', ha detto Tedros A. Ghebreye… - StefanoSocial : RT @francescoassisi: 'La preghiera di san Francesco non è mai stata così attuale, per credenti e non credenti', ha detto Tedros A. Ghebreye… -