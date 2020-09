Raimondo Todaro pronto alla fuga dall’ospedale | Il messaggio a Storie Italiane (Di venerdì 25 settembre 2020) Continua a tenere banco il caso di Raimondo Todaro lontano da Ballando con le Stelle. Il ballerino ha mandato un messaggio a Storie Italiane affermando di essere pronto anche a scappare dall’ospedale. Nel corso di questi anni, Raimondo Todaro è stato uno dei personaggi di punta di Ballando con le Stelle avviando nello show condotto … L'articolo Raimondo Todaro pronto alla fuga dall’ospedale Il messaggio a Storie Italiane proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 25 settembre 2020) Continua a tenere banco il caso dilontano da Bndo con le Stelle. Il ballerino ha mandato unaffermando di essereanche a scappare dall’ospedale. Nel corso di questi anni,è stato uno dei personaggi di punta di Bndo con le Stelle avviando nello show condotto … L'articolodall’ospedale Ilproviene da www.meteoweek.com.

stanzaselvaggia : Raimondo Todaro ricoverato per appendicite. (nulla di grave, ma dovrà essere operato) Un’edizione in cui non ci si… - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @elisaisoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Elygabrysabry1 : RT @stanzaselvaggia: Raimondo Todaro ricoverato per appendicite. (nulla di grave, ma dovrà essere operato) Un’edizione in cui non ci si ann… - Elygabrysabry1 : RT @bubinoblog: NON C'E' PACE PER BALLANDO CON LE STELLE: RAIMONDO TODARO RICOVERATO PER APPENDICITE! - annamariavasile : @Raimondo_Todaro un abbraccio immenso e Fozza beddu ca tu si troppu forti ?????? -