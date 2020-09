Ragusa | il marito-killer vuole sposare la sua amante

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 25 settembre 2020) Redazione Logli dal carcere ha chiesto la mano della compagna Sara e pensa al matrimonio religioso È stato giudicato colpevole dell'omicidio della moglie e ora ha chiesto alla compagna, che è stata l'per anni, di sposarlo. Fa scalpore la notizia diffusa in esclusiva dal settimanale Giallo della decisione presa da Antonio Logli, il cinquantasettenne condannato in via definitiva a vent'anni di reclusione per l'assassino e la distruzione del cadavere della moglie Roberta, di chiedere a Sara Calzolaio di sposarlo. L'ex elettricista, che prima del delitto lavorava come amministrativo nel corpo dei vigili urbani, ha fatto la sua proposta in carcere, con tanto di anello, un anellino di plastica che ferma i tappi delle bottiglie. L'ingresso in cella e poi il lockdown che ha stoppato le visite in carcere, hanno solo frenato ...