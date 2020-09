Raffaele Fitto positivo al Coronavirus: “Mia moglie contagiata” (Di venerdì 25 settembre 2020) L’europarlamentare Raffaele Fitto ha annunciato il contagio da Coronavirus. Il 12 Settembre aveva partecipato ad un evento con Salvini Piove sul bagnato nella casa del centrodestra, questa volta in modo molto serio. Raffaele Fitto, candidato del centrodestra alle scorse elezioni Regionali in Puglia, è infatti risultato positivo al test del Coronavirus. L’europarlamentare, che Lunedì è stato sconFitto da Michele Emiliano nella corsa alla guida della Regione Puglia, lo ha annunciato in un post su Facebook. Oltre a lui stesso, come spiegato nello stesso post, risulta al momento contagiata anche la moglie. C’è, inoltre, un alto rischio di focolaio a Bari e dintorni. “Dopo aver ... Leggi su zon (Di venerdì 25 settembre 2020) L’europarlamentareha annunciato il contagio da. Il 12 Settembre aveva partecipato ad un evento con Salvini Piove sul bagnato nella casa del centrodestra, questa volta in modo molto serio., candidato del centrodestra alle scorse elezioni Regionali in Puglia, è infatti risultatoal test del. L’europarlamentare, che Lunedì è stato sconda Michele Emiliano nella corsa alla guida della Regione Puglia, lo ha annunciato in un post su Facebook. Oltre a lui stesso, come spiegato nello stesso post, risulta al momento contagiata anche la. C’è, inoltre, un alto rischio di focolaio a Bari e dintorni. “Dopo aver ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: #RaffaeleFitto positivo, contagiata anche la moglie. Entrambi senza sintomi #ANSA - TgLa7 : #Coronavirus: Raffaele #Fitto, 'sono positivo e in quarantena' - Corriere : Raffaele Fitto positivo al Covid: «Io e mia moglie asintomatici, spero in una pausa degli odiatori» - RemixFra : RT @janavel7: Raffaele Fitto e la moglie positivi al Covid: 'Non abbiamo sintomi. Spero di non ricevere odio social'. Rafè, quello non è Co… - Ori254 : RT @PPicerni: Raffaele Fitto e la moglie positivi al Covid, rischio focolaio al comitato elettorale: Asl in allar… -