Qui Fiorentina | sono 24 i convocati da Iachini | l’elenco completo

(Di venerdì 25 settembre 2020) Idain vista di Inter-Domani sera lasfiderà l’Inter allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano nella seconda giornata della Serie A 2020/2021. In vista della trasferta meneghina, Giuseppediramato l’elenco dei, composto da 24 giocatori: l’elenco. PORRTIERI: Brancolini, Dragowski, Terracciano. DIDENSORI: Biraghi, Caceres, Ceccherini, Dalle Mura, Igor, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Venuti. CENTROCAMPISTI: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Montiel, Saponara, Borja Valero. ATTACCANTI: Chiesa, Cutrone, Kouame, Ribery, Vlahovic. L'articolo Qui24 ida ...

Parla Beppe Iachini. Il tecnico della Fiorentina è intervenuto in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni sui difensori, obiettivi del Milan Intervenuto in conferenza stampa, Beppe Iachini, ha parlato ...TORINO- Intervenuto in conferenza stampa, il mister della Fiorentina Giuseppe Iachini ha parlato di Federico Chiesa, obiettivo della Juventus: “Federico è carico, lavora bene e si impegna molto. Oggi ...