"Questo parlamento non può eleggere il presidente". Spallata da sinistra, Bersani sgrana gli occhi | Video (Di venerdì 25 settembre 2020) "Io non credo sia corretto eleggere il presidente della Repubblica con Questo parlamento". Carlo De Benedetti è in disaccordo con Pier Luigi Bersani e gli occhi sgranati dell'ex segretario del Pd quanto ascolta la sentenza dell'Ingegnere in diretta a Piazzapulita sono tutto un programma. Secondo l'editore di Domani, le ultime elezioni amministrative dovrebbero essere coronate dallo scioglimento delle Camere, perché "Questo parlamento non rappresenta minimamente il Paese. La maxi-rappresentazione di cui godono i 5 Stelle è del tutto fasulla, oggi se va bene raccoglierebbero il 10%" e gli elettori grillini "sono stati bidonati". E tanti saluti a chi, come Bersani (e non solo), ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) "Io non credo sia correttoildella Repubblica con". Carlo De Benedetti è in disaccordo con Pier Luigie gliti dell'ex segretario del Pd quanto ascolta la sentenza dell'Ingegnere in diretta a Piazzapulita sono tutto un programma. Secondo l'editore di Domani, le ultime elezioni amministrative dovrebbero essere coronate dallo scioglimento delle Camere, perché "non rappresenta minimamente il Paese. La maxi-rappresentazione di cui godono i 5 Stelle è del tutto fasulla, oggi se va bene raccoglierebbero il 10%" e gli elettori grillini "sono stati bidonati". E tanti saluti a chi, come(e non solo), ...

Perché precipitano i cinquestelle

Il Movimento5stelle non ha candidati credibili, non costruisce una classe dirigente, non sta investendo sul suo futuro. Il Movimento è diventato un gruppo di persone che lanciano tre slogan senza idee ...

