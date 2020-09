Quella domanda, mentre era intercettato. Suarez, "pizzicato" l'avvocato della Juve: ora è terremoto? (Di venerdì 25 settembre 2020) Una giornata spinosa, per la Juventus, sempre più accostata al caso del test-farsa di Luis Suarez a Perugia per attestare la conoscenza della lingua italiana, test necessario per ottenere il passaporto. Nelle carte dell'inchiesta sono spuntati infatti i nomi di Federico Cherubini, vice di Fabio Paratici, e di Luigi Chiappero, avvocato del pool legale bianconero. E gli sviluppi riguardano proprio quest'ultimo. L'avvocato è stato infatti registrato dall'orecchio investigativo della Guardia di Finanza, riporta La Stampa, nel corso di una conversazione telefonica a tre con la collega Maria Turco e con Simone Olivieri, direttore generale dell'ateneo per gli stranieri di Perugia. Un colloquio in cui i due legali della Juve ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Una giornata spinosa, per lantus, sempre più accostata al caso del test-farsa di Luisa Perugia per attestare la conoscenzalingua italiana, test necessario per ottenere il passaporto. Nelle carte dell'inchiesta sono spuntati infatti i nomi di Federico Cherubini, vice di Fabio Paratici, e di Luigi Chiappero,del pool legale bianconero. E gli sviluppi riguardano proprio quest'ultimo. L'; stato infatti registrato dall'orecchio investigativoGuardia di Finanza, riporta La Stampa, nel corso di una conversazione telefonica a tre con la collega Maria Turco e con Simone Olivieri, direttore generale dell'ateneo per gli stranieri di Perugia. Un colloquio in cui i due legali...

