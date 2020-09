Quando arriva la cassa integrazione per i 500mila lavoratori che ancora l’aspettano? (Di venerdì 25 settembre 2020) Quante persone attendono la cassa integrazione? L’Inps deve ancora pagare ben 398 mila integrazioni salariali per Covid-19 e se si calcola che un unico lavoratore ha diritto a più di una mensilità la stima coinvolge 150mila persone. Ma bisogna considerare anche i 400 mila dipendenti delle aziende artigiane che prendono la cassa dal Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell’artigianato, che come quello per i lavoratori in somministrazione non è gestito dall’Inps. Il Fondo non paga più da maggio: «Il decreto Agosto ha stanziato ulteriori 375 milioni per rimettere in moto il fondo ma quei soldi non sono ancora arrivati». La CNA spera che i pagamenti si sblocchino a ottobre. Spiega il ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Quante persone attendono la? L’Inps devepagare ben 398 mila integrazioni salariali per Covid-19 e se si calcola che un unico lavoratore ha diritto a più di una mensilità la stima coinvolge 150mila persone. Ma bisogna considerare anche i 400 mila dipendenti delle aziende artigiane che prendono ladal Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell’artigianato, che come quello per iin somministrazione non è gestito dall’Inps. Il Fondo non paga più da maggio: «Il decreto Agosto ha stanziato ulteriori 375 milioni per rimettere in moto il fondo ma quei soldi non sonoti». La CNA spera che i pagamenti si sblocchino a ottobre. Spiega il ...

Ultime Notizie dalla rete : Quando arriva Coronavirus, quando arriva il vaccino? METEO.IT Hamilton: "Record di Schumi? Ci arriverò, ma non so come reagirò"

Lewis può raggiungere le 91 vittorie in F1, record di Michael Schumacher, già in questo weekend. Il pilota della Mercedes, però, non ha idea di come potrebbe reagire raggiungendo quel traguardo. Lewis ...

Se Uber si converte alle Coop

Uber, la tanto discussa piattaforma (nata a San Francisco) che fornisce un servizio di trasporto automobilistico privato attraverso un'applicazione mobile che mette in collegamento diretto passeggeri ...

