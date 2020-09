Pulire il tagliere | ecco come disinfettarlo da germi e batteri

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 25 settembre 2020) I taglieri sono tra gli attrezzi più utili all’interno di una cucina, essenziali sia nella preparazione dei pasti sia per organizzare antipasti e snack: quando c’è di mezzo un coltello, non può che esserci anche il. Entrando a contatto con cibi e con lame affilate, la loro superficie tende a sporcarsi molto presto. Lavarli con la spugna e con il detersivo potrebbe non bastare a renderli puliti, dal momento che le sostanze degli alimenti vengono spinte in profondità dal continuo urto della lama. Se ilsembra eccessivamente sporco anche dopo averlo lavato non è detto che debba essere buttato. Proviamo ad usare i seguenti rimedi per ripristinare il loro aspetto. Sale e limone Nel caso dei taglieri in legno si consiglia l’uso di sale e limone. Spargiamo il sale sull’intera ...