Puglia, l'assessore Loredana Capone denuncia il murale sessista che la ritrae: «Che schifo!» (Di venerdì 25 settembre 2020) Partiamo dal principio, parliamo di una vittoria. Quella di Loredana Capone, assessore riconfermato alle scorse elezioni per Industria turistica e culturale, Gestione e valorizzazione dei beni culturali. Grazie alla sua buona politica alla donna è stato riconfermato il ruolo nella giunta di Emiliano. Nel posto che ha pubblicato su Facebook lo scorso martedì, per festeggiare e ringraziare i pugliesi, compare l'immagine di lei che tiene in mano un foglio con un foro che rappresenta la forma della Puglia. Proprio da questa immagine e dal motto utilizzato in campagna elettorale è partito l'autore del murale offensivo comparso in Piazzetta Panzera a Lecce.

