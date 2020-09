Proposta per aiutare a smettere di fumare, meno tasse su dispositivi a rischio ridotto (Di venerdì 25 settembre 2020) Roma, 24 set. (Adnkronos Salute) – Nella lotta al fumo si potrebbe “aumentare l’accessibilità ai dispositivi a rischio ridotto puntando su una tassazione proporzionata agli effetti prodotti. Così i prodotti più pericolosi, come le sigarette, dovrebbero avere una tassazione più elevata rispetto ai dispositivi a rischio ridotto”. E’ la Proposta lanciata da David T. Sweanor, Centre for Health Law, Policy & Ethics, Università di Ottawa, nella sua relazione al terzo convegno scientifico, l’anno scorso svoltosi ad Atene e quest’anno online per la pandemia Covid-19, ‘The Scientific Summit on Tobacco Harm Reduction’ promosso dall’Università di Tessalonica e ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 25 settembre 2020) Roma, 24 set. (Adnkronos Salute) – Nella lotta al fumo si potrebbe “aumentare l’accessibilità aipuntando su una tassazione proporzionata agli effetti prodotti. Così i prodotti più pericolosi, come le sigarette, dovrebbero avere una tassazione più elevata rispetto ai”. E’ lalanciata da David T. Sweanor, Centre for Health Law, Policy & Ethics, Università di Ottawa, nella sua relazione al terzo convegno scientifico, l’anno scorso svoltosi ad Atene e quest’anno online per la pandemia Covid-19, ‘The Scientific Summit on Tobacco Harm Reduction’ promosso dall’Università di Tessalonica e ...

lauraboldrini : In Italia una donna su due subisce #molestie sul lavoro. L’81%, per paura, tace. Ieri la Camera ha approvato mia p… - M5S_Europa : Ieri la @EU_Commission ha presentato la proposta per il nuovo Patto su #immigrazione e #asilo. @LFerraraM5S ci spi… - FratellidItalia : Maternità, Meloni: Oggi inizia esame proposta legge FdI per rendere utero in affitto reato universale, è battaglia… - Filt_ER : RT @FiltCgil: Gli scatti di @Simona_Caleo per raccontare in immagini la prima giornata di Assemblea Generale Filt che, in occasione dei 40… - PONOS_Job : RT @lauraboldrini: In Italia una donna su due subisce #molestie sul lavoro. L’81%, per paura, tace. Ieri la Camera ha approvato mia propos… -

Ultime Notizie dalla rete : Proposta per Codice della strada, arriva proposta di legge per abrogare norme su multe facili e autovelox Fanpage.it Desio: dal Comune 200 mila euro a sostegno di imprese, lavoro e commercio

Gli aiuti decisi con la recente manovra comunale, si sommano agli sconti e alle riduzioni dei tributi decisi dall’Amministrazione su proposta del vicesindaco e Assessore al Bilancio, Jennifer Moro, ...

Metrò a Paullo, nuova speranza dai fondi Ue: «È una priorità»

Oltre al metrò fino a Paullo ci sono, infatti, vari altri interventi per i quali si chiede il finanziamento. «Si tratta di proposte progettuali, che rivestono interesse metropolitano, con rilevante ...

Gli aiuti decisi con la recente manovra comunale, si sommano agli sconti e alle riduzioni dei tributi decisi dall’Amministrazione su proposta del vicesindaco e Assessore al Bilancio, Jennifer Moro, ...Oltre al metrò fino a Paullo ci sono, infatti, vari altri interventi per i quali si chiede il finanziamento. «Si tratta di proposte progettuali, che rivestono interesse metropolitano, con rilevante ...